الإمارات تعزز منظومة القضاء وترفع كفاءتها لجعلها الأسرع عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ أسس العدل ومبادئ احترام القانون، من خلال تعزيز منظومة القضاء وجعلها الأكثر كفاءة، والأسرع عالمياً في تقديم خدماتها.

جاء ذلك خلال جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، هدفت إلى تطوير الأنظمة القضائية في المحاكم الاتحادية بما يضمن تعزيز قدرات حكومة دولة الإمارات.

وقال معالي عبدالله النعيمي إن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القضائية من خلال تطوير الأنظمة الحالية وتحقيق نقلة نوعية، بما يضمن تسريع فصل 80 % من القضايا المدنية في المحاكم الابتدائية، ورفع كفاءة المؤسسات القضائية وريادتها.

وأضاف أن منظومة القضاء تشكل محوراً أساسياً في تعزيز أركان المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة والقانون، التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة في الدولة وتحقق مستهدفات المرحلة المقبلة.

وبحث المشاركون في الجلسة تعزيز فعالية الأنظمة القضائية، ورفع معدلات كفاءتها بما يضمن تقليل المدة الزمنية للبت في القضايا المدنية في المحاكم الابتدائية والفصل بينها خلال 90 يوماً فقط.

شارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة العدل، والمحاكم الاتحادية والمحلية، والنيابة العامة الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الهيئات القضائية المحلية.

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