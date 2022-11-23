«بيت الخير» تقدم 10.6 ملايين درهم دعماً إضافياً لـ 924 أسرة مواطنة

المصدر: دبي – رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير تقديمها دعماً إضافياً بـ 10 ملايين و600 ألف درهم لـ 924 أسرة مواطنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتضاف إلى ما تقدمه الجمعية من مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، بلغت في الفترة نفسها 21 مليوناً و765 ألف درهم.

تقرير

وبحسب تقرير صادر عن الجمعية، أمس، فإن هذه المساعدات قدمت من خلال برنامج «حافز» الذي يرقى بمعيشة الأسر واستقرارها المالي والنفسي، ويهتم بشكل خاص بدعم أسر الشباب المتزوجين حديثاً، خصوصاً «دعم الإسكان»، والذي يساعد الأسر التي تعثرت في استكمال شروط إسكانها، أو تلك التي تعجز عن دفع رسوم الإيجار.

كما تضاف المساعدات إلى 14.5 مليون درهم صرفتها «بيت الخير» خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى ليصل عدد الأسر المستفيدة من الإجمالي نحو 18 ألف أسرة.

ويسهم برنامج الدعم السكني في توفير المستلزمات المنزلية والإلكترونية، وصيانة البيوت، وبلغ إجمالي ما أنفق على هذا الجانب حتى نهاية أكتوبر من هذا العام 211 ألف درهم، واستفادت منه 18 أسرة.

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