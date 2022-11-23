«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق «حملة المشاريع الإنتاجية الصغيرة»

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية «حملة المشاريع الإنتاجية الصغيرة» لعام 2022، والتي تهدف إلى دعم وتمكين أسر الأيتام والأسر الفقيرة والمتعففة، وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، من خلال امتلاك مشاريع صغيرة، تشكل مصدر دخل ثابتاً لهم، وتسد احتياجاتهم المعيشية.

ويبلغ إجمالي تكلفة المشاريع المستهدف تنفيذها خلال الحملة 6 ملايين درهم، موزعة على مليوني درهم داخل الدولة، و4 ملايين درهم في 14 دولة حول العالم.

وتشمل الحملة: المشاريع التجارية المنزلية الصغيرة كتجارة العطور والبخور والملابس، والطبخ، وفتح الأكشاك، وتمليك وسائل النقل الصغيرة، إلى جانب تميلك مشاغل الخياطة، وتمليك الأغنام والأبقار وخلايا النحل، وغيرها.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة: نطلق هذه الحملة لتكون نافذة أمل وخير لآلاف الأسر المحتاجة، وهي عون وسند للشباب العاطلين عن العمل، ليبدأوا حياتهم بمصدر دخل ثابت ومستمر، ليعينوا أسرهم ويبنوا مستقبلهم.

وبين أن هذه الحملة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته هيئة الأعمال الخيرية العالمية في إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب، وتوفير مصدر رزق لأمهات الأيتام خلال العقود الماضية، من خلال هذه المشاريع الصغيرة.

ودعا المحسنين والمحسنات للمساهمة في مبادرات الحملة ومشاريعها المتنوعة، وأكد أن دعم أبناء الإمارات السخي كان وما زال عنواناً لرحلة الخير والإنسانية، التي نهجتها الهيئة، وغيثاً على القلوب المتعطشة للحياة.

ويذكر أن التبرع متاح من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ووسائل الاتصال الهاتفي، أو من خلال زيارة مقر الهيئة الرئيسي في إمارة عجمان أو فرعها بإمارة رأس الخيمة.

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