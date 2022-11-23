اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأمريكي المشترك

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت وزارة الدفاع فعاليات الحوار العسكري السنوي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان، وكولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والذي عقد في أبوظبي على مدى يومي 20 و21 نوفمبر الحالي.

في بداية فعاليات الحوار ألقى الفريق الركن عيسى المزروعي كلمة عبر من خلالها تمنيات وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والنجاح لفعاليات الحوار العسكري المشترك.

تم خلال الحوار الذي استمرت فعالياته على مدى يومين مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون العسكري الإماراتي - الأمريكي المشترك، حيث بحثت مجموعات العمل واللجان المختلفة عدداً واسعاً من المجالات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، وملفات مكافحة الإرهاب، والأمن البحري.

وفي ختام فعاليات الحوار العسكري المشترك أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز