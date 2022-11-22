الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الاربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية - غائم جزئي بوجه عام إلى غائم أحياناً وتتكون بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطارعلى بعض المناطق الشرقية والداخلية وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئي إلى صحو. الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية– صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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