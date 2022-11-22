1 إلى 3 ديسمبر عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني في الجهات الحكومية بعجمان

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة يوم الشهيد، واليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجهات الحكومية في إمارة عجمان تبدأ اعتباراً من يوم الخميس إلى السبت المقبلين

الموافقين ليوم 1 الى 3 ديسمبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022م.

و بهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة «حفظه الله»، و أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما هنأت شعب دولة الإمارات والمقيمين وجميع العاملين في حكومة عجمان.

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