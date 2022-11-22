طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً مع توقع سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:00 والجزر الثاني عند الساعة 06:15.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 14:55 والجزر الثاني عند الساعة 03:34 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 85 35

دبي 33 21 80 35

الشارقة 32 21 80 35

عجمان 32 21 80 35

أم القيوين 30 21 80 40

رأس الخيمة 31 21 70 25

الفجيرة 29 24 75 30

العـين 31 20 75 30

ليوا 30 20 85 35

الرويس 28 20 70 35

السلع 27 16 85 35

دلـمـا 29 24 85 30

طنب الكبرى 28 24 80 40

طنب الصغرى 28 24 80 40

أبو موسى 30 27 80 40 .

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