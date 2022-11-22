أمطار متوسطة وخفيفة وأجواء غائمة في عجمان

المصدر: عجمان- عصام الدين عوض

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هطلت ظهر اليوم أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من عجمان ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار او في الاجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب الامر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، اضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنبا لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق.

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