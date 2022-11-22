جواز السفر الإماراتي يصل إلى 179 دولة بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ 51 الذي يوافق يوم 2 ديسمبر المقبل، عزز جواز السفر الإماراتي صدارته كأقوى جواز سفر في العالم، وأضاف اليوم نقاطا جديدة من التأشيرة الحرة ليتيح لحاملهدخول 179 دولة ويوسع الفارق مع المركز الثاني إلى 6 نقاط للتأشيرة الحرة، وفق آخر تحديثات مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للإستشارات المالية العالمية.

وبحسب المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم، فإن الجواز الإماراتي المتربع على المركز الأول منفردا منذ أكتوبر 2021 بعد أزمة كوفيد ـ 19 أصبح يمنح حامله حاليا دخول 179 دولة حول العالم (121 دولة بدون تأشيرة، و58 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) ليتبقى أمامه 19 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة.

وبلغة الأرقام، فإن حامل الجواز الإماراتي يمكنه التجوّل في 90.4% من دول العالم بدون تأشيرة، ويحتاج فقط إلى تأشيرة مسبقة لدخول أقل من 9% من الدول.



وكان جواز السفر الإماراتي قبيل انتشار جائحة كورونا وحتى بدايات العام 2020، قد احتفظ بالمركز الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» في مطلع ديسمبر 2018، وكان يتيح لحامله آنذاك دخول 178 دولة من دون تأشيرة، وبسبب سياسات الإغلاق العالمية بسبب أزمة كوفيد ـ 19 تراجعت قوة الجوازات وانخفض مؤشر التنقل العالمي بصورة كبيرة خلال عام 2020، وخلال فترة التعافي في الربع الأخير من عام 2021 تميّز جواز السفر الإماراتي بدرجة تنقل بلغت 160 نقطة، إذ منح وصولاً واسع النطاق بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى مساحة كبيرة من العالم.

ووفقا للمؤشر العالمي، يتربع حاليا على المركز الثاني برصيد 173 نقطة للتأشيرة الحرة ضمن قائمة أقوى جوازات السفر العالمية جوازات كل من: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورج، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، فيما تحتل المركز الثالث برصيد 172 نقطة جوازات كل من: الدنمارك وبلجيكا والبرتغال والنرويج، وبولندا، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا.

وتحتل المركز الرابع في القائمة جوازات 6 دول وهي: جمهورية التشيك واليونان والمجر واليابان والمملكة المتحدة واستراليا وذلك بدخول 171 دولة دون تأشيرة، فيما يحتل المركز الخامس بدخول 170 دولة كل من: سنغافورة ومالطا، وليتوانيا، وسلوفاكيا وكندا.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أعلنت في منتصف أغسطس الماضي عن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021 في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

ويتميز الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي الذي بدأ العمل على إصدار في مطلع سبتمبر الماضي بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير، كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي - كربونات بدلاً من الورق مما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة لا سيما وأنها تتسم بسماكتها مما يحول دون إمكانية إتلافها إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

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