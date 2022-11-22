سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد على المناطق الشمالية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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نتيجة لتراكم السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الغربية، شهدت أمس كل من الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة والشارقة، سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً، وكانت مصحوبة بالبرد وعلى فترات متقطعة.

وسقطت أمطار غزيرة على البثنة ومتوسطة على ثوبان وغزيرة مصحوبة بالبرد على ميدق والحنية ومربض والخليبية بالفجيرة، وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على المنامة في عجمان وعلى الغيل ودفتا واعسمة في رأس الخيمة، كما هطلت أمطار غزيرة على الشارقة في الخروس وسهيلة، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان المياه من أعالي الجبال إلى الأودية المنخفضة في مسافي، كما شهد طريق مسافي ـ دفتا سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد.

كما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على طريق الغيل ـ أذن برأس الخيمة، وغزيرة على طريق مسافي ـ دبا ومتوسطة على الطويين بالفجيرة، وغزيرة مع برد على مسافي وما حولها، وكانت غزيرة إلى متوسطة على طريق خورفكان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية والشمالية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم "الثلاثاء" غائماً جزئياً بوجه عام، إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً، وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة شمالا، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا مع السحب والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان (العين) بمعدل 33.3 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً، بينما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 14 درجة مئوية عند الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

يشار إلى أن الدولة تتأثر خلال شهر نوفمبر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 211.4 ملم على دلما في عام 2013.

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