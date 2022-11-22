ورشات عمل تضيء على سمات «البودكاست» الناجح ومقومات استمراريته

المصدر: دبي- البيان

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سلّطت ورشات عمل، جمعت مطوري المحتوى الصوتي والراغبين في الدخول إلى المجال، الضوء على سمات «البودكاست» الناجح ومقومات استمراريته، وذلك في إطار أعمال النسخة الثانية من «دبي بودفست»، الذي عُقدت أعماله، أمس.

وتناولت ورشتان لرواد صناعة المحتوى الصوتي في المنطقة مجموعة من الموضوعات المهمة المعنية بمستقبل هذا القطاع الإعلامي الرقمي الجديد الآخذ في الانتشار بمعدلات سريعة على المستويين الإقليمي والعالمي، واستهدفتا مجموعتين، الأولى من مطوري وصناع المحتوى الصوتي من أصحاب البودكاست القائم بالفعل، والثانية من الإعلاميين الساعين إلى دخول عالم البودكاست. وجاءت ورشتا العمل لتعزيز النقاش في «دبي بودفست» الحدث الأول من نوعه في المنطقة المعني بقطاع «البودكاست»، والذي يحرص نادي دبي للصحافة، من خلاله إلى توسيع دائرة الاستفادة منه باستضافة أهم صناع المحتوى الصوتي في المنطقة في نقاش مهني متخصص، يقوده اثنان من رواد البودكاست العربي وهما: رمزي تسدل، الشريك المساهم والمدير التنفيذي لمنصة «صوت» الرقمية، والإعلامي رودولف هلال مدير المحتوى في منصة «بوديو».

ولفتت د. ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة إلى أثر ورشات العمل في استعراض خبرات متميزة، أسهمت في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مجال صناعة المحتوى الصوتي، وإبراز مقومات نجاح البودكاست، وكيفية تمكينه من الاستمرارية والانتشار، مشيرة إلى حرص النادي على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات الإعلامية لمشاركة تجاربها، من خلال الحدث الذي يُعد الأكبر من نوعه لصناع المحتوى الصوتي على مستوى المنطقة العربية وكذلك للمهتمين بهذا الشكل الإعلامي الجديد، الذي لا يزال البعض يتلمس طريقه فيه، فيما حقق الآخرون وجوداً ملموساً ومؤثراً بأعداد كبيرة من المتابعين.

دعم المواهب

من جانبها، قالت محفوظة صالح، مديرة برنامج التطوير والتدريب في نادي دبي للصحافة مديرة «دبي بودفست»: تأتي ورش العمل، ضمن التجمع الأكبر من نوعه في المنطقة لأبرز صناع المحتوى الصوتي في العالم العربي، امتداداً لمساعي نادي دبي للصحافة لدعم المواهب الإعلامية الراغبة في تحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي.

وخلال ورشة عمل حول «صناعة البودكاست»، استعرض الإعلامي رودولف هلال جملة من الموضوعات المتعلقة بكيفية الوصول إلى بودكاست ناجح، عبر تفصيل مختلف مراحل العمل على البودكاست، فضلاً عن معايير التسويق الناجح لهذا المنتج الإعلامي الجديد، وذلك في ضوء الخبرة التي كونتها منصة «بوديو»، والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم العربي في مجال إنتاج وإدارة وتوزيع البودكاست الصوتي.

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