محمد بن راشد: علاقاتنا مع دول آسيا الوسطى في تطور مستمر

المصدر: دبي - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، والوفد المرافق، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

ونشر سموه، أمس، في حسابه عبر «تويتر»: «أثناء استقبال رئيس تركمانستان اليوم في أبوظبي. علاقاتنا مع دول آسيا الوسطى في تطور مستمر، واستثماراتنا معهم متزايدة، وخطوطنا الجوية تربطنا معهم تجارياً واقتصادياً وسياحياً.. ونتطلع لتعاون حكومي أكبر وأوسع».

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، ومتطلبات الارتقاء بالتعاون الاستثماري وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لدى الجانبين لكي يكون شريكاً في تعزيز تلك الروابط وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين على المديين القريب والبعيد.

كما جرى استعراض أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إقرار مقومات الأمن والاستقرار، ونشر أسباب السلام والتعايش، وترسيخ أسس التعاون الدولي للتغلب على ما تواجهه شعوب العالم من تحديات مشتركة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان.

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