شرطة دبي تعرض أحدث مقتنياتها في «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ»

المصدر: دبي- البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في فعاليات «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ»، الذي ينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني تحت شعار «ننقذ الأرواح»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال العقيد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ: إن مشاركة الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في الدورة الثانية للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار الحرص الدائم للاطلاع على أحدث التجارب وتبادل الخبرات في مجال سرعة الاستجابة مع الحوادث وعمليات البحث والإنقاذ.

وأكد أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ تشارك في المعرض الدولي للبحث والإنقاذ، بمنصة لعرض أحدث الأجهزة وتقنيات البحث والإنقاذ التي تمتلكها شرطة دبي، فيما تشارك في المؤتمر بورقة عمل حول «التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المُشعة».

وأضاف أن المشاركة في المعرض تأتي أيضاً في إطار الحرص الدائم على التواصل مع مختلف مؤسسات البحث والإنقاذ، ومعاهد التدريب، لتبادل الخبرات في التعامل بحرفية ودقة عاليتين مع حوادث السير أو حوادث الحريق، أو إنقاذ المحصورين أو التائهين في المناطق الصحراوية أو العالقين في الأودية والجبال، أو التعامل مع انهيارات المباني والمياه الجارفة، إلى جانب التعامل مع المواد الكيميائية والمشعة وغيرها.

الجدير ذكره أن «المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ» يضم أكثر من 80 جهة ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامات الأقمار الصناعية، والنظم الجغرافية، وأنظمة البحث والتتبع، ونظم الملاحة الجوية والبحرية وغيرها في عمليات البحث والإنقاذ.

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