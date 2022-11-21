«المعاشات»: 21868 مواطناً مؤمن عليهم في القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن جهات العمل في القطاع الخاص تعد شريكاً أساسياً في نجاح منظومة العمل التأميني على مستوى الهيئة، حيث تكشف إحصاءات الهيئة لشهر أكتوبر 2022 أن عدد المسجلين في الهيئة من القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 21868 مشتركاً، كما زادت عدد شركات القطاع الخاص على نحو غير مسبوق لتصل إلى 7515 شركة مسجلة في الهيئة حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، وذلك من ضمن 7874 جهة مسجلة لدى الهيئة، حيث يبلغ نصيب القطاع الحكومي الاتحادي من العدد الإجمالي 93 جهة، فيما يبلغ عدد جهات العمل المسجلة من القطاع الحكومي المحلي 266 جهة.

وقالت الهيئة، إن جميع جهات العمل في القطاع الخاص بالدولة ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة باستثناء الجهات العاملة منها أو تقع مقراتها الرئيسية في إمارة أبوظبي، بحيث يتعين عند التحاق أحد المواطنين بأي منها وضمن النطاق المذكور التسجيل لدى الهيئة والاشتراك عن المواطنين لديها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة أن جهة العمل ملزمة بتسجيل المواطن خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، ويتعين سداد الاشتراكات عنه بحد أقصى بحلول منتصف الشهر التالي للشهر الذي التحق فيه، وذلك تجنباً لأي غرامات قد تنشأ نتيجة التأخير عن دفع هذه الاشتراكات، والتي تطبق دون سابق تنبيه أو إنذار، داعية جهات العمل إلى تثقيف موظفي الموارد البشرية لديها عن قانون المعاشات لتجنيبها عبء دفع هذه المبالغ الإضافية التي قد تتكبدها نتيجة لضعف الوعي بالقانون، وفي هذا الإطار تلفت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل طلب الورش التوعية عن القانون أو الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة خدمة تقديم ورش العمل.

وتشير بيانات الهيئة عن شهر أكتوبر 2022 إلى أن عدد المسجلين في القطاع الحكومي الاتحادي بلغ 34740 مؤمناً عليه، بينما يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المحلي 29828 مشتركاً، في حين يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 21868 مشتركاً، عدد الذكور منهم 6671 مشتركاً، وعدد الإناث 15197 مشتركة.

كما تكشف بيانات الهيئة أن عدد الخدمات التي قدمت خلال شهر أكتوبر 2022 بلغ نحو 4119 ما بين خدمات إلكترونية وأخرى عن طريق مراكز الخدمة التي زارها نحو 1282 متعاملاً خلال نفس الشهر، في حين استقبل مركز الاتصال بالهيئة وأجاب عن نحو 9303 اتصالات.

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