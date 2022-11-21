تكريم الفائزين بالدورة الـ 12 من جوائز حمدان بن راشد الطبية غداً

المصدر: دبي - البيان

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يقام غداً في «متحف المستقبل» بدبي حفل تكريم 14 فائزاً بجوائز الدورة الثانية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، التي تتخذ من الأمراض المعدية محوراً رئيساً لها، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين.

وأشار عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، إلى أن الجائزة تختتم بهذا الحدث المهم دورتها الثانية عشرة 2021-2022 لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن أسهموا في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة، بالفائزين كشخصيات ومؤسسات ممن أثروا القطاع الصحي والعمل الإنساني محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن الحفل يعد تتويجًا لجهود عامين كاملين هما مدة كل دورة من دورات الجائزة.

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