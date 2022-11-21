«أستر» تنظم فحوصات للكشف عن «السكري»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة دي إم هيلث كير، أكبر معسكر لإجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بداء السكري في الدولة، مؤخراً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري 2022.

وتهدف إلى فحص معسكرات العاملين بمنطقة مجمع دبي للاستثمار وإجراء أكثر من 10,000 فحص مجاني خلال 24 ساعة.

وهذه المبادرة أيضاً محاولة من قبل المجموعة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كما تهدف شركة دي إم هيلث كير عبر هذه المبادرة إلى نشر الوعي حول داء السكري بين العمال في الإمارات.

ويأتي ذلك كجزء من جهود المجموعة المستمرة للتشجيع على الكشف عن أمراض نمط الحياة المزمنة في مراحلها المبكرة.

وقال الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم هيلث كير: «يُعد داء السكري كأهم أسباب الوفيات المبكرة والإصابة بأمراض القلب والكلى، وشبكية العين، بالإضافة إلى اعتلال العديد من الأعضاء الأخرى، يعد داء السكري من أكثر الحالات التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة في حالة الاكتشاف المبكر، وستكون أستر في طليعة الاكتشاف المبكر للقاتل الصامت عبر برنامج الالتزام المجتمعي».

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