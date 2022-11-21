134.9 ألف وصفة طبية وصلت للمتعاملين في منازلهم ضمن «دوائك لبيتك»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت إدارة الصيدلة بقطاع الخدمات الصحية المساندة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن أن إجمالي عدد الوصفات الطبية التي تم توصيلها إلى المنازل عبر مبادرة «دوائك لبيتك» وصلت إلى 134,956 وصفة طبية منذ إطلاقها في مارس عام 2020، محققة نسبة تتجاوز 95% بشأن سعادة المتعاملين.

وبينت إدارة الصيدلة في المؤسسة أن عدد الوصفات التي تم إيصالها إلى المنازل خلال العام 2020 وصل إلى 39.034 وصفة طبية، وارتفعت إلى 53.448 وصفة خلال العام 2021، فيما بلغت حتى شهر أكتوبر من العام الجاري 134,956 وصفة طبية.

وأفادت الدكتورة أمل العوضي مدير إدارة الصيدلة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «جاءت المبادرة استجابة لانتشار جائحة كورونا، وكخطوة أساسية ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في مكافحة (كوفيد 19)، بهدف التسهيل على المرضى من كبار المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز تطوير واستدامة الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسة، وقد أثبتت نجاحها اللافت من خلال عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم».

وأضافت أن الخدمة تعنى بصرف وتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي يتم وصفها من الطبيب المعالج بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى منازل المرضى، مع توفير كل الإرشادات والاستشارات عن استخدام هذه الأدوية من خلال الصيدلة الافتراضية.

جودة

وتهدف الخدمة إلى المساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية ودعم مؤشر جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستدامة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إسعاد المتعاملين من خلال توصيل أدوية المرضى إلى منازلهم، ورفع مستوى جودة العمل، وحماية المرضى وذويهم من احتمالية العدوى.

وتتوافر خدمة صرف الأدوية عبر مبادرة «دوائك لبيتك» في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي تستهدف فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم ووصفات إعادة الصرف.

وتتميز الخدمة بالجودة والكفاءة، حيث تمر الأدوية التي يتم صرفها عبر نظام رقمي ذكي، قبل استخدام الأكياس المخصصة للأدوية، والتي تتضمن أكياساً مبردة وأخرى غير مبردة وفقاً لطبيعة الدواء، بالإضافة إلى نظام تتبع لقياس درجات الحرارة وتطبيق إلكتروني ذكي لتوصيل الأدوية وضمان جودتها، كما يتم قياس سعادة المتعاملين عن الخدمة بإرسال رسالة نصية للمتعامل بعد تلقيه الخدمة، وتتضمن استبياناً يقيس مستوى الخدمة بهدف التطوير المستمر عليها وفقاً لطموحات ومتطلبات المتعاملين.

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