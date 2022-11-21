محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر: البيان

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الاثنين) دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونوّاب الحُكَّام وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

بدأت مراسم الافتتاح بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد في مقر المجلس الوطني الاتحادي، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بافتتاح الجلسة، حيث قال سموه: "إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. على بركة الله وتوفيقه .. نفتتح مجلسكم الميمون.. ونرجو من الله – عزّ وجلّ – أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد".

عقب ذلك، تُليَ مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعوة المجلس للانعقاد، في دوره العادي الرابع من فصله التشريعي السابع عشر.

وخلال الجلسة، ألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة المجلس، التي أعرب خلالها عن بالغ الترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو أولياء العهود ومعالي الوزراء والضيوف، موجهاً بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر للمجلس الوطني الاتحادي، بما يُمكنه من أداء عمله على أكمل وجه، سيرًا على ذاتِ النهجِ الذي أرساهُ المغفورُ له بإذن الله، الشيخُ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانُه المؤسسون، طيَّب الله ثراهم، من قيمٍ ومبادئ، وتأكيداً على مُضيّ القيادة الرشيدة في تدعيمِ مؤسساتِ الاتحاد، وتقويتِها.



وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أولوية التنمية الاقتصادية، كذلك الحفاظ على مقومات السيادة والأمن كمبدأ أساسي لا يُمكنُ التنازلُ عنه أو التهاونُ فيه، مشيراً معاليه إلى أنَّ المواطنَ الإماراتي سيظل محورَ كل الاهتمامِ والرعايةِ بفضل توجيهات القيادةِ الرشيدة.



وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس على أنْ يكونَ دومًا أكثر قرباً وارتباطًا وتجاوبًا مع قضايا الوطنِ والمواطنِ، بتنسيقٍ كاملٍ مع الحكومةِ لأداءِ مهامِه التشريعيةِ والرقابيةِ على نحو تَحظى فيه بوافرِ اهتماماتِه كل القضايا المعنية بالقطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والإسكانِ، والرعايةِ الصحيةِ، والتوطينِ، والبنيةِ التحتيةِ، وكل ما يرتبطُ بتنميةَ المجتمعِ ورعايةِ كلِّ فئاتِه.

بعد ذلك رُفعت الجلسة، والتقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع سمو أولياء العهود، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث هنأهم سموه بانعقاد الدورة الجديدة للمجلس متمنياً لهم النجاح والتوفيق في رسالتهم وأدوارهم في خدمة مجتمعهم.



حضر مراسم الجلسة الافتتاحية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا - نائب رئيس المجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين، نيابة عن سمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلا، ولي عهد أم القيوين. كما حضر الحفل، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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