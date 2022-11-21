«طرق دبي» تفوز بتصنيف 7 نجوم من المؤسسة الأوروبية في التميز

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بتصنيف 7 نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). وقد حققت الهيئة أعلى نتيجة لجهة من المشاركة الأولى بين جميع الجهات على مستوى العالم في تاريخ هذه الجائزة. وتعد الجائزة من أرفع الجوائز العالمية في مجال التميز، والتي يتميز نموذج عملها بمرونته للتطبيق على مختلف الجهات وقدرته في المساعدة على تحديد موقع الجهة في رحلتها تجاه تحقيق الريادة وتعزيز تبادل الأفكار والمعلومات بالإضافة لتحسين كفاءة وفاعلية الجهات.

وقالت فاطمة المندوس مدير إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: “إن الهيئة نالت أيضا الجائزة عن فئة تحقيق الرؤية والتخطيط الاستراتيجي محققةً المركز الأول ضمن هذه الفئة، ويأتي هذا الفوز انطلاقاً من التزام إدارة الابتكار والريادة بترسيخ مكانة الهيئة الريادية في مختلف المجالات، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا في الهيئة برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة بعناية يتكاتف في تنفيذها جميع موظفي الهيئة من خلال بيئة عمل إيجابية تسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية وتعزيز ثقافة التميز والريادة.



وأضافت المندوس، أن الهيئة أول جهة تحقق أعلى نتيجة بتاريخ الجائزة بمشاركتها الأولى، مما يؤكد المكانة العالمية التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، وجهودها الكبيرة من أجل تطوير وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية."

الجدير بالذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أشادت بالهيئة التي تعد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال مشاريع البنى التحتية والنقل بالإضافة إلى أنها تحرص على مواصلة التطور في مختلف الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، كما عبّر أعضاء لجنة التحكيم والمقيمين عن امتنانهم فيما يخص جهود الهيئة بتطوير معايير التميز المستدام.

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