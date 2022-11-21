الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً شمالاً وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ومضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 18:21الثاني عند الساعة 05:41.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16، والمد الثاني عند الساعة 08:06، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 02:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 23 80 35

دبي 32 22 65 35

الشارقة 32 22 65 35

عجمان 32 24 80 40

أم القيوين 31 20 75 40

رأس الخيمة 33 20 55 25

الفجيرة 30 25 75 35

العـين 31 20 60 35

ليوا 32 20 75 35

الرويس 29 22 75 40

السلع 28 19 75 35

دلـمـا 27 24 80 35

طنب الكبرى 30 25 80 40

طنب الصغرى 30 25 80 40

أبو موسى 30 26 85 40.

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