تضمنت إعلان عدد من المذكرات والاتفاقيات.. رئيس الدولة ورئيس تركمانستان يعقدان جلسة محادثات رسمية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وفخامة سيردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان اليوم علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والفرص الواعدة لتنميته والارتقاء به إلى آفاق أشمل تخدم المصالح المشتركة.

ورحب سموه ــ خلال جلسة المحادثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي ــ بضيف البلاد في أول زيارة له إلى الدولة منذ انتخابه رئيساً لتركمانستان .. معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة فاتحة خير لعلاقات البلدين نحو مزيد من التعاون المشترك ومتمنيا له طيب الإقامة وزيارة موفقة إلى الدولة.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة سيردار بيردي محمدوف مختلف مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وتركمانستان خاصة الاقتصادي والتنموي والاستثماري بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن علاقات التعاون بين البلدين راسخة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات.

من جانبه أعرب رئيس تركمانستان عن شكره وتقديره لسموه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته.. متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين مزيدا من التنمية والارتقاء إلى آفاق أوسع من التعاون البناء الذي يعزز مصالحهما المتبادلة.. مشيراً الى أنها زيارته الأولى إلى الدولة منذ توليه مهام رئيس جمهورية تركمانستان مما يؤكد الأهمية التي توليها بلاده لعلاقاتها مع دولة الإمارات.

كما تخلل اللقاء إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين تضمنت.. برنامج تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظيرتها وزارة الخارجية التركمانية للأعوام 2023 ـ 2024.. واتفاقية بين حكومتي دولة الإمارات وتركمانستان بشأن التعاون المتبادل في المسائل الجمركية ومذكرة بشأن التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي بين وزارتي التغير المناخي والبيئة والزراعة وحماية البيئة في تركمانستان وأخرى في مجال الأمن السيبراني.. إضافة إلى مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد العلاقات الدولية التابع لوزارة خارجية تركمانستان.

كما شملت مذكرة في مجال التعليم بين وزارة التربية والتعليم ونظيرتها في تركمانستان وأخرى في مجال تبادل المعلومات حول مكافحة جرائم تمويل الإرهاب ومذكرة بين وزارة المالية ونظيرتها وزارة المالية والاقتصاد في تركمانستان بشأن المسائل المالية والتقنية.. فضلا عن اتفاقية التنمية المشتركة ــ مصدر ومذكرة للتعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة تركمانستان.

ورحب الجانبان بإعلان المذكرات والاتفاقيات التي تهدف إلى بناء قاعدة راسخة من الشراكات في مختلف المجالات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم.

حضر اللقاء وإعلان المذكرات والاتفاقيات.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة و معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وسعادة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين.

فيما حضر من جانب تركمانستان الوفد المرافق للرئيس والذي يضم كلاً من.. معالي راشيد مردوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي باطير أتدايوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شاحيم عبدرحمانوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي حوجا مورات غلدي مورادوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شاري مرات بورشاكوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي محمد غلدي سرداروف وزير الاقتصاد والمالية ومعالي اللانور التيوف وزير الزراعة وحماية البيئة وسعادة مامت خان شاكيوف مدير عام وكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء وسعادة مقصاد حوداي قوليوف رئيس مصلحة الجمارك وسعادة سردار مامت قارجايوف سفير تركمانستان لدى الدولة وعددا من كبار المسؤولين في تركمانستان.

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