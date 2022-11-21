شرطة دبي تكرم شاباً أفشل سرقة حقيبة تحتوي على 2.7 مليون درهم

المصدر: البيان

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تأكيداً على حرص القيادة العامة لشرطة دبي وتقديرها لمختلف الأعمال والأدوار التي يقوم بها الشركاء وأفراد المجتمع خصوصاً في المجال الأمني، كرم سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الشاب الهندي، يشور كارو شافندا جيلا، في مقر عمله، وذلك لحسن تصرفه ومساهمته الفاعلة في إفشال سرقة حقيبة أموال تحتوي على 2 مليون و757 ألفاً و158 درهماً بعد أن تمكن من اعتراض طريق السارق والدخول في مشاجرة معه، ومنعه من استكمال الجريمة إلى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

وجاء التكريم بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي مدير مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة بردبي، ومديري مراكز الشرطة والضباط.

وأثنى سعادة اللواء المنصوري على جهود الشاب وشجاعته في اعتراض طريق السارق ومنعه من الاستيلاء على حقيبة الأموال، مبيناً أن ما قام به من تصرف ينم عن المسؤولية المجتمعية العالية التي يتمتع بها، وسرعة البديهة في التعامل مع الموقف الطارئة، ما ساهم في إعادة حقيبة المال لأصحابها فوراً.

وأكد سعادة اللواء المنصوري أن تكريم الشاب يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان، وتأكيداً على أهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد اللواء طارق تهلك، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن رجلين من الجنسية الأسيوية كانا يحملان في منطقة نايف حقيبتين تحتويان على مبالغ نقدية قدرها 4 ملايين و250 ألف درهم من عملات نقدية مختلفة، مشيراً السارق الرئيسي وبصحبته آخرين اعترضوا الأسيويين، وسرقوا إحدى الحقيبتين التي كانت تحتوي على 2 مليون و757 ألفاً و158 درهماً.

وأشار إلى أن الآسيويين شرعا في الصراخ والاستغاثة، فشاهد الشاب الحقيبة في يد السارق الرئيسي يركض بها نحوه فأقدم على الفور على اعتراض طريقه وتشاجر معه وعرقل مُخططه في الهرب بالحقيبة لحين وصول دورية الشرطة حيث تم إلقاء القبض على السارق وإفشال جريمته، مشيداً بحسن تصرف الشاب الذي ينم عن شعور بالمسؤولية المجتمعية والفطنة العالية التي تستحق التقدير والتكريم.

من جانبه، عبر الشاب عن سعادته بتكريم القيادة العامة لشرطة دبي له في مقر عمله وأمام زملائه، مؤكداً أن ما قام به من عمل يأتي في إطار الدور الذي يتوجب أن يقع على عاتق أي فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

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