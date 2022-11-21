رئيس الدولة يستقبل رئيس تركمانستان

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة الذي بدأ زيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لضيف البلاد ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ــ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لتركمانستان .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس سردار بيردي محمدوف.

وكان في استقبال فخامته عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.

فقد كان في الاستقبال .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة و معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان سفير الدولة وسعادة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر " وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق فخامته وفد يضم كلا من .. معالي راشيد مردوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي باطير أتدايوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شاحيم عبدرحمانوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي حوجا مورات غلدي مورادوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شاري مرات بورشاكوف نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي محمد غلدي سرداروف وزير الاقتصاد والمالية ومعالي اللانور التيوف وزير الزراعة وحماية البيئة وسعادة مامت خان شاكيوف مدير عام وكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء وسعادة مقصاد حوداي قوليوف رئيس مصلحة الجمارك وسعادة سردار مامت قارجايوف سفير تركمانستان لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين في تركمانستان.

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