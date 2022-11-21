دبي تعلن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الــ 51 لدولة الإمارات للهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر ، وتستمر حتى يوم السبت الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022.

واستثنى التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفن يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال أيام العطلة.

و رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.

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