«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار من اليوم حتى بعد غد

المصدر: متابعة: قسم المحليات

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تتأثر الدولة من اليوم «الاثنين» وحتى الأربعاء المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب، يصاحبه كتلة هوائية باردة تعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال هذه الفترة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية خصوصاً شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق وعلى فترات متباعدة.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم «الاثنين» غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية خصوصاً شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية نشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب، قد تصل سرعتها إلى 45 كم/‏‏‏‏س، والبحر مضطرب خصوصاً غرباً يصبح متوسط الموج تدريجياً صباحاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية خصوصاً شرقاً وشمالاً وعلى بعض المناطق الغربية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً شمالاً، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب.

كما يتوقع المركز الوطني أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الركامية شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

جهوزية

إلى ذلك، ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، الاجتماع الخاص بأنشطة الفريق بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة - أعضاء الفريق.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أجندة وتوصيات الاجتماع السابق وأبرز مستجدات العمل، وتقييم الوضع العام للأداء إلى جانب الاطلاع على نتائج أداء الفريق وما تم تحقيقه من جهود متميزة تدعم تعزيز جودة الحياة، وتوفير الأمن والطمأنينة لمختلف شرائح وقطاعات المجتمع في الإمارة خلال الطوارئ والأزمات.

تطرق الاجتماع إلى إجراءات الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، وتم تشكيل فريق للقيام بزيارات ميدانية لمعاينة المواقع والمناطق التي يحتمل أن تكون أكثر تضرراً خلال موسم الأمطار والسيول، والتكليف بإعداد تقرير مفصل حول جاهزية البنية التحتية للإمارة، والإجراءات والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وحماية الأرواح والممتلكات، ونشر وتعزيز الأمن والأمان. وأشاد اللواء علي بن علوان، بالجهود الحثيثة للقائمين على الفريق ومدى إخلاصهم وتفانيهم من أجل الوصول للأهداف المنشودة.

بدوره أكد العقيد الدكتور سالم بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، استعداد فرق إدارة الدفاع المدني لتقلبات الطقس، حيث تم تجهيز المضخات وتناكر المياه وتشكيل الفرق لسحب المياه في حال هطول الأمطار بكثافة، وذلك لتلافي أي حوادث أو مفاجآت قد تحدث في مثل تلك الظروف.

ولفت إلى أن غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني في أم القيوين على أتم الجاهزية لاستقبال البلاغات، محذراً في الوقت ذاته من التواجد بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة لما يشكله ذلك من خطورة على مرتادي تلك المناطق.

استعدادات

من جانبها أكدت بلدية مدينة الذيد اكتمال استعداداتها لموسم الأمطار وللأمطار المتوقعة اليوم من خلال تشكيل الفرق الميدانية، إضافة إلى زيادة عدد آليات سحب المياه وتوزيعها في الشوارع للحد من تشكل البرك وتجمعات المياه فيها.

كما قامت الفرق بتنظيف فتحات تصريف المياه في الطرق لعدم تراكم مياه الأمطار، وستعمل إدارة البلدية بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بهدف توفير انسيابية المرور على الشوارع.وأكد سالم سعيد الطنيجي رئيس لجنة الطوارئ والأزمات التابع للبلدية جاهزية الآلات لشفط المياه من مختلف طرق المدينة والأحياء السكنية المنخفضة ومن أمام الدوارات وساحات المدارس في حال تساقط الأمطار وتراكمها.

دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين للاطلاع على الإرشادات والنصائح التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف على أهم الخطوات والاحتياطات والإجراءات الضرورية لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء بشكل مستقر وآمن خلال موسم الأمطار، وتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية في المباني.

وأكدت الهيئة ضرورة التأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية، وإغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام. وأشارت الهيئة إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الداخلية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد معزولة بشكل جيد، ومحكمة الإغلاق، وذلك لتفادي أي انقطاع في التيار نتيجة لذلك. وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح «متجر ديوا» الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.

ودعت الهيئة كذلك إلى استبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق جميع الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، والتأكد من سلامة أنابيب تصريف مياه الأمطار على سطح المبنى، وتفقد كابلات التأريض (التفريغ الكهربائي) لضمان استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن. وتخصص الهيئة رقم الطوارئ 991 لأي بلاغات فنية طارئة. ويمكن الاطلاع على الإرشادات والنصائح الخاصة بضمان السلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء خلال موسم الأمطار من خلال الرابط: https://www.dewa.gov.ae/rain

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