محمد بن راشد: الانطلاقة الناجحة لكأس العالم إنجاز للمنطقة العربية

المصدر: دبي - البيان

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حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي أقيم مساء أمس على ملعب استاد «البيت» في الدوحة، بحضور أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعدد من رؤساء الدول ورؤساء الوفود.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدم والازدهار.

ودون سموه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت اليوم حفل افتتاح كأس العالم .. لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا مع الحدث الأهم عالمياً .. الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية لمدة شهر من اليوم.. حفظها الله …ووفق شعبها وقيادتها لكل نجاح وسداد».

تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الدوحة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفي إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قد وصل إلى الدوحة مساء أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

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