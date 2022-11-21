المكافآت أفضل وسيلة لتعزيز الانتماء الوظيفي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أكد 69.6 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان الأسبوعي» أن التحفيز والمكافآت أفضل وسائل تعزيز الانتماء الوظيفي للموظفين، في الوقت الذي اعتبر 21.4 % منهم أن جاذبية بيئة العمل هي أفضل المعززات، على أن 8.9 % منهم أجابوا بأن التدريب المستمر أفضل وسائل تعزيز الانتماء الوظيفي.

عوامل

وقال المواطن عبدالله الكتبي: إن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تحفيز الموظفين وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم، ويعد الحافز المادي أحد هذه الجوانب، مشيراً إلى أنه إلى جانب ذلك يشعر الموظف بالرضا والانتماء لمكان العمل عند الاستماع لكلمات الإطراء، ويشعر أن جهده محل تقدير، وربما يتضاعف هذا الشعور إذا ارتبط بالتقدير بالمكافآت المادية، مشيراً إلى أن التقدير والمكافآت في بيئة العمل تؤثر بشكل إيجابي على صحة بيئة العمل، وينعكس مباشرة على راحة الموظف وسعادته وانسجامه مع فريق العمل.

تقدير

وقال المواطن متعب عبدالله: إن خلق بيئة عمل إيجابية تبدأ بتقدير الموظف وإشعاره بالاحترام، من خلال إعطائه الوقت الكافي، والاستماع والإصغاء لما يقوله، وتكريمه إذا تطلب ذلك رغبة في تحفيزه، واعتماد آرائه، والاستفادة منها في تطوير العمل ورقيه، لافتاً إلى أن أهم احتياجات الموظفين الأساسية هو الشعور بالانتماء إلى شيء أكبر من أنفسهم، ويتحقق ذلك من خلال الشعور بأنهم جزء من مجموعة عمل داعمة وقوية، لذا فإن المطلوب من المسؤولين وكجزء مهم من عملهم خلق شعور الفريق الواحد بين موظفيهم، والتي تساعدهم بالشعور بالتقدير والانتماء.

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