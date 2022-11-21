وزراء مصريون: نجحنا بشهادة العالم

المصدر: شرم الشيخ - وام

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أكد وزراء مصريون أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم استثنائي لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP27» وسط حضور وإقبال كبير ومشاركة دولية واسعة من قادة وزعماء العالم.

وقال الوزراء على هامش فعاليات القمة إن النجاح الكبير والاستثنائي في تنظيم الحدث يعد بمثابة شهادة ثقة بقدرة مصر على استضافة المؤتمرات والفعاليات والأحداث الدولية الضخمة.

وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أن قمة «COP27» شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة وحضور أكثر من 140 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية، وهو ما يدل على اهتمام العالم بتغيرات المناخ وكيفية مواجهة الاحتباس الحراري وغيرها من الأمور التي تتعلق بالكوكب.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مصر حققت في مؤتمر «COP27» الكثير من التعهدات بتنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهو ما يسهم بتعزيز الآمال في الوصول لهدف المؤتمر «معاً للتحول من التعهدات إلى التنفيذ».

وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إن مستوى الحضور الضخم في فعاليات مؤتمر «COP27» يؤكد نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث بمشاركة دولية واسعة لبحث موضوعات المناخ، مشيراً إلى أن الشباب بذلوا جهوداً ضخمة في تنظيم وإنجاح المؤتمر من خلال وجودهم القوي في هذا العمل، ليس فقط من خلال التطوع، وإنما من خلال أنشطة فنية كثيرة قبل وأثناء تنظيم الحدث.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أن استضافة مصر قمة «COP27» تثبت قدرة الدولة على استضافة المؤتمرات الدولية الكبيرة، مشيراً إلى ما شهدته فعاليات القمة من حضور دولي مكثف.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» شهد إقبالاً دولياً واسعاً وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، بما يؤكد الدور الريادي لمصر في دفع عجلة التنمية المستدامة.

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