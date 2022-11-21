شما المزروعي تطلع على مبادرات مجلس العين للشباب

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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استقبل أعضاء مجلس العين للشباب معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إثر زيارتها لمنطقة العين، وذلك في قصر المويجعي، وبحضور الشيخ المعلا بن أحمد المعلا شريك ومؤسس شركة غاف للاستثمار الخاص في البلوك تشين، حيث تجولت معاليها في القصر الذي يعتبر جزءاً من المواقع الثقافية في العين المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي لما تتميز به من قيمة عالمية استثنائية.

واجتمعت بعد ذلك بفريق مجلس العين للشباب في مجلس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك في قصر المويجعي، واطلعت على آخر مستجدات أفكار وبرامج ومبادرات مجلس العين للشباب، إلى جانب عرض الفريق لأبرز مشاريع مجلس الشباب في منطقة العين.

كما زارت المزروعي معرض «شبابنا غير» للمواهب والذي نظمه مجلس العين للشباب في أحد جوانب القصر، حيث تعرفت معاليها على شباب العين الموهوبين من مختلف المهارات كالرسم والتصوير والتصميم وتنسيق الزهور والأعمال الفنية التي تم تقديمها أيضاً من بعض المشاركين من فئة أصحاب الهمم.

وتعرفت في الوقت ذاته على سفراء مجلس العين للشباب الذين كانت لديهم إسهامات فاعلة وبارزة في قطاع الشباب في مدينة العين.

وقالت فاطمة الحلامي، رئيسة مجلس العين للشباب لـ «البيان»: «سعدنا باستقبال وزيارة معالي شما المزروعي لأعضاء مجلس العين للشباب، حيث أكدت معاليها أن الشباب اليوم هم الممثل الأكثر رهاناً على الاستراتيجيات المستقبلية، والأكثر تميزاً في تنفيذها وهم الطاقة الخلاقة التي تهندس الآليات المبتكرة خلال الخمسين المقبلة، وأريد التنويه إلى أن برنامج زيارة معاليها تضمن أيضاً تنظيم جلسة توعية عن الـ web3 من قِبل المؤسس لشركة غاف للاستثمار الخاص في «البلوك تشين»، وتهدف الجلسة لتمكين الشباب من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الويب 3، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية في شركات رائدة عالمياً في هذا المجال».

وأضافت: «ندرك تماماً أن قيادة الإمارات تهتم بشكل لا محدود بدعم الشباب، باعتبارهم الثروة الأهم لديها».

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