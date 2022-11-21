انطلاق دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (الثانية) لـ 161 منتسباً

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (الثانية)، والتي تستضيفها الأكاديمية على مدار 14 أسبوعاً بمشاركة 161 منتسباً من مختلف إدارات الشرطة والأكاديمية والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.

تهنئة

وهنأ قائد عام شرطة الشارقة منتسبي الدورة على اختيارهم الذي جاء وفق معايير تؤطرها الكفاءة والمهنية، مؤكداً أن الدورة جاءت بتوجيهات كريمة ودعم مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والذي يقف داعماً وموجهاً ومتابعاً لمسيرة عمل شرطة الشارقة، منوهاً بحرص سموه البالغ على توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يشعر فيها منتسب الشرطة بالطمأنينة، وضمان مستقبل مهني قابل للتطور والارتقاء الدائم والمستمر.

حضور

حضر الافتتاح العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، وعدد من مديري الإدارات.

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