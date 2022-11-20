شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة للتوعية بأهداف اليوم العالمي للسكري

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي ومجموعة NMC للرعاية الصحية مبادرة توعوية وتثقيفية في مركز ياس مول للتوعية بأهداف اليوم العالمي للسكري، ضمن التعاون المشترك لتعزيز الوعي الوقائي بمرض السكري.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي إطلاق المبادرات المجتمعية الهادفة لزيادة التوعية والتثقيف بمرض السكري، وإتاحة الحصول على كل الخدمات الوقائية والعلاجية والتعزيزية، بما يتماشى مع سبل التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الإصابة به.

وشارك في تنفيذ المبادرة مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وإدارة خدمة وإسعاد المتعاملين.

وقال مارك آدامز الرئيس التنفيذي لمجموعة «أن أم سي» للرعاية الصحية: «إن تعاوننا اليوم مع شرطة أبوظبي لزيادة الوعي بداء السكري هو جزء من اتفاقية رسمية لتعزيز الصحة في المجتمع وضمان الرفاه الصحي والعافية لجميع أفراد المجتمع، وتمثل هذه الشراكة تجسيداً حقيقياً لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في مصلحة المجتمع بكل فئاته».

أنشطة

واشتملت الفعالية على مجموعة من الأنشطة التوعوية بمشاركة دورية التوعية الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي للتوعية عبر أدوات تفاعلية للوقاية من الأمراض المزمنة، وركن الاستشارات الطبية في طب الغدد الصماء وطب الأسرة، وركن الفحوصات الطبية والتي تشمل قياس ضغط الدم و فحوصات فورية لمعدل السكر التراكمي والكوليسترول وفحص تحليل كتلة الجسم، وتقديم استشارات غذائية ونشرات توعوية حول السكري بعدة لغات، كما تم تنظيم عدد من الأنشطة والألعاب البدنية المتعلقة بالصحة ومسابقات تثقيفية للزوار.

ويهدف اليوم العالمي للسكري إلى الاعتراف بأهمية الحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعددة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.

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