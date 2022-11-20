كهرباء ومياه دبي تحث المتعاملين على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية قبل موسم الأمطار

المصدر: وام

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين للاطلاع على الإرشادات والنصائح التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرّف على أهم الخطوات والاحتياطات والإجراءات الضرورية لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء بشكل مستقر وآمن خلال موسم الأمطار، وتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية في المباني.

وأكدت الهيئة ضرورة التأكد من سلامة جميع الوصلات الكهربائية، وإغلاق اللوحات الكهربائية بإحكام، مشيرة إلى وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية، والتأكد بشكل دائم من أن جميع الوصلات الكهربائية الداخلية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد معزولة بشكل جيد، ومحكمة الإغلاق، وذلك لتفادي أي انقطاع في التيار نتيجة لذلك. وتوفر الهيئة عبر "متجر ديوا" على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح "متجر ديوا" الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.

ودعت الهيئة كذلك إلى استبدال زجاج عداد الكهرباء في حال تعرضه للكسر، وإغلاق جميع الفتحات في خطوط الأنابيب الكهربائية الموجودة على سطح المبنى، والتأكد من سلامة أنابيب تصريف مياه الأمطار على سطح المبنى، وتفقد كابلات التأريض (التفريغ الكهربائي) لضمان استمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وآمن.

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