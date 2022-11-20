رئيس الدولة يبحث علاقات الصداقة والتعاون مع نائبة رئيس فنزويلا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة التي تقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بدلسي رودريغيس التي نقلت إلى سموه تحيات نيكولاس مادورو موروس رئيس فنزويلا، وتمنياته لدولة الإمارات استمرار التطور والرخاء، فيما حملها سموه تحياته إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس، وتمنياته له دوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الصديق الاستقرار والازدهار.

فرص

وبحث سموه ونائبة رئيس فنزويلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والفرص المتوفرة لدى الجانبين لتطويرها وتنويع قاعدتها، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لنائبة رئيس فنزويلا.

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