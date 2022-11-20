الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية بتونس

المصدر: تونس - وام

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شاركت الإمارات في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة التي استضافتها جزيرة جربة التونسية أمس وتنتهي اليوم، بوفد يرأسه معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة.

واستهل معالي نسيبة كلمة دولة الإمارات بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المشاركين في القمة، وقال «إن دولة الإمارات تدعو إلى التركيز على النقاط المشتركة والبناء عليها والاستفادة منها في العمل لبناء شراكات متنوعة ومستدامة تضمن مستقبلاً أفضل لدولنا وشعوبها». وأضاف أن دولة الإمارات التي تشغل حالياً العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023 ترحب بالتعاون مع المنظمة ودولها في تعزيز الأمن والسلام والتركيز على مجالات الاقتصاد والاستثمار والتغير المناخي والأمن الغذائي، مشيراً إلى استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام المقبل، موجهاً الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة في هذا المؤتمر.

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