محمد الشرقي يستقبل المشاركين في مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ويثمن أهدافه المستقبلية الهامة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأهمية التي تتبوأها الفلسفة ضمن المعارف الإنسانية الرفيعة، ودورها المحوري في اكتشاف قيم الوجود الإنساني والمجتمعي والنهوض بها نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، الضيوف والمشاركين في مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي تقام أعماله تحت رعاية سموه في فندق ومنتجع البحر بالإمارة بعنوان «الفلسفة والراهن».

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعم سموه للحركة الفكرية ومشاريعها التنموية التي تخدم مستقبل الإنسان في دولة الإمارات والعالم، وتسهم في التعريف بالجوانب الاجتماعية والمعرفية في المجتمعات الإنسانية كافة.

ورحب سموه بالمشاركين المتحدثين والضيوف، مثمناً جهودهم البناءة في رفد المعرفة وتبادل الخبرات والموضوعات الفلسفية الراهنة، عبر برامج المؤتمر ومحاضراته وجلساته النقاشية التي تثري فكرة المؤتمر.

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