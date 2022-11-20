محمد الشرقي: المرحلة الجامعية تؤهل الشباب لاستشراف المستقبل

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور المرحلة الجامعية في تأهيل الشباب ورفع الوعي الثقافي والتفكير الإبداعي لديهم، مما يمكنهم من استشراف المستقبل، والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن ومواصلة بناء نهضته في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، لـ 245 خريجاً وخريجة على مستوى فرعي كليات التقنية العليا بالفجيرة من دفعة «رهان المستقبل» من مختلف التخصصات العلمية، على مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب بإمارة الفجيرة.

حضور

حضر الحفل، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية بالفجيرة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، الخريجين وذويهم، على إنجازهم الأكاديمي واجتيازهم مرحلة التعليم الجامعي بنجاح، مشدداً على أهمية مواصلة مسيرة اكتساب العلم والمعرفة واستشراف المستقبل بمهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل والحياة المهنية، مؤكداً على دورهم في بناء الوطن وتحقيق تنميته الشاملة.

دعم

كما أكد سمو ولي عهد الفجيرة، دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بإمارة الفجيرة، إيماناً من سموه بأهميتها في تأسيس شباب واعد يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر لدولة الإمارات، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في مجال التعليم عالمياً.

وسلم سموه «وشاح الفخر» لأولياء أمور كل من: الخريج عبدالله محمد بن غانم الكعبي، تخصص علوم الكمبيوتر والمعلومات، الأول على كليات التقنية للطلاب بالفجيرة، والخريجة فاطمة يوسف علي النقبي من تخصص العلوم الصحية، الأولى على مستوى كليات التقنية للطالبات بالفجيرة، حيث يمثل هذا الوشاح مبادرة من الكليات للتعبير عن الشكر والتقدير لأولياء أمور الخريجين المتميزين لدعمهم للوصول للتفوق والتميز.

حضر حفل التخريج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الخريجين.

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