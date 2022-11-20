«الصحة» تحذر من منتج مقلد لعلاج الضعف الجنسي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج مقلد لمنشط جنسي معروف، يباع في الأسواق، على شكل «جل فموي»، يحتوي على مادة فعالة مخالفة للمنتج الأصلي.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية والصيدلانية كافة، وممارسي الرعاية الصحية، أن الدواء المقلد الذي يباع في الأسواق، يستخدم لعلاج الضعف الجنسي، ويخالف الصفة التصنيعية التي يباع عليها الدواء الأصلي الذي يباع على شكل أقراص.

ولفتت إلى أنه تم العثور على ثلاثة أظرف جل فموي مقلد، في علبة أقراص CiaLis 20 mg، الأصلية وهي ليست مصنعة من قبل شركة Eli Lilly التي لا تصنع المنتج المذكور على شكل جل يؤخذ عن طريق الفم.

إيهام

وذكرت أنه لوحظ بأن الكرتونة والنشرة الخاصة بالعبوة المقلدة مطابقة مع العلبة الأصلية التي تحتوي على أقراص Cialis 20mg، حيث وضعت لإيهام المستخدم بأن المنتج أصلي ويباع من قبل الشركة المصنعة.

وأكدت الوزارة أنه تم تحليل محتوى العلبة المقلدة كيميائياً، حيث تبين أنها لا تحتوي على المادة الفعالة لتركيب الدواء سياليس وهي تادالافيل، وقد تم الكشف عن وجود مادة السيلدينافيل، وهي المادة الفعالة لمنتج آخر يستخدم في علاج الضعف الجنسي أيضاً وهو «الفياجرا».

وأشارت إلى أنه لم ترد أي شكاوى سابقة تتعلق بالمنتج المذكور، إلا أنه يجب التحذير من أخذه، كونه لا ينتمي لشركته الأصلية، وقد يعرض مستخدميه لأضرار صحية.

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