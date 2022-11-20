جائزة «خليفة لنخيل التمر» شريك استراتيجي لمعرض أبوظبي للأغذية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مذكرة تفاهم مع شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك» تكون بموجبها الجائزة شريكاً استراتيجياً لمعرض أبوظبي للأغذية الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في الفترة من 6 حتى 8 ديسمبر المقبل.

تنظيم

وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأولى من معرض أبوظبي للأغذية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

حيث يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذه القطاعات الحيوية. كما ستقوم بتنظيم مهرجان الإمارات الدولي العاشر لنخيل التمر في مدينة العين خلال شهر نوفمبر 2023 ومعرض أبوظبي للتمور بدورته الثامنة في ديسمبر 2022.

منصة

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك في هذا الحدث الذي يوفر للشركات العالمية منصة مثالية لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الأغذية والعمل معاً على تنظيم معرض أبوظبي الدولي للتمور الثامن ومهرجان الإمارات الدولي العاشر لنخيل التمر استجابة للطلب المتنامي على التمور وتماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات العالمية في أبوظبي والإمارات عموماً».

وأضاف: «نتطلع لاستقبال نخبة من الخبراء والمختصين بزراعة وإنتاج وتصنيع وتصدير وتسويق التمور من الإمارات ومختلف أنحاء الدول المنتجة للتمور بالعالم في هذه الفعالية لاستعراض أحدث منتجات التمور».

جهود

من جانبه قال سعيد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز المنظومة الغذائية في دولة الإمارات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وذلك من خلال تعزيز أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص».

وستضم الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أهم المواضيع الحيوية التي تتعلق بإنتاج الأغذية بالإضافة إلى خدمات الأغذية والمشروبات والضيافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز