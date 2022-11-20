انطلاق الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الـ 4 بمشاركة 568 من كليات الاتصال

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم الجامعة القاسمية ممثلة في كلية الاتصال، ملتقاها الإعلامي الطلابي الدولي الـ 4 بعنوان (الإعلام الرقمي والهوية الوطنية) تحت شعار (هويتنا مسؤوليتنا)، وذلك يوم الأربعاء المقبل في مقر الجامعة.

سيحظى الملتقى بمشاركة نخبة من الإعلاميين على مستوى دولة الإمارات العربية وعلى مستوى الوطن العربي يتقدمها الدكتور علي محمد شمو وزير الإعلام السوداني الأسبق ووكيل وزارة الإعلام الإماراتية الأسبق و محمد جلال الريسي مدير وكالة أنباء الإمارات والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام رئيس المجلس الاستشاري لكلية الاتصال بالجامعة القاسمية وغيرهم من كبار الشخصيات.

يأتي انعقاد الملتقى هذا العام بعد أن اجتاز خطوات كبيرة نحو توسيع مشاركة طلبة كليات الاتصال والإعلام بعد أن عقد 3 دورات سابقة، وتأتى النسخة الحالية للملتقى لتكون الأكبر نطاقاً وانتشاراً بمشاركة طلابية واسعة بلغت 568 طالباً وطالبة ينتمون لأكثر 12 دولة وبإجمالي 32 جامعة ومؤسسة أكاديمية وبحثية.

بحوث

وفي سياق التحضير للملتقى تلقت اللجنة العلمية للملتقى جملة من البحوث ومشاريع التخرج بلغت (74) عملاً فيما كانت فئة مشاريع التخرج 51 مشاركة والتي تعكس إبداعات الطلبة وتميز أفكارهم سواء في مجالات الأفلام الوثائقية وتصميم المواقع الالكترونية والصحف المطبوعة والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وحملات العلاقات العامة والإعلانات.

وجاءت المشاركات البحثية لأكثر من 23 ورقة علمية خضعت للتحكيم العلمي لتطرح القضايا والمشكلات التي تناولت قضايا الإعلام الرقمي وتأثيراته المختلفة على الهوية الوطنية وذلك بما يتضمنه من جوانب قانونية وأخلاقية ومهنية تعكس وعى طلبة كليات الإعلام والاتصال بقضايا وهموم مجتمعاتهم وإدراكهم لأهمية دور الإعلام الرقمي في تشكيل الهوية الوطنية.

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