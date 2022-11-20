شرطة دبي تنظم رحلة سياحية لموظفي إسعاد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رحلة بحرية لموظفيها، وذلك في إطار المبادرات العديدة التي تنفذها لإسعاد المجتمع سنوياً، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ونائبه العميد الدكتور أحمد محمد السعدي.

وانطلقت الرحلة من مرسى السيف مروراً بقناة دبي المائية والمعالم الجميلة البحرية بدبي والعودة مجدداً بذات المسار، وتخللت الرحلة إقامة مأدبة إفطار، واستمتع خلالها المشاركون في رحلة الإبحار بالأجواء الهادئة والمناظر الخلابة للبحر وتعرفوا أكثر على المعالم السياحية في بدبي.

اهتمام

وقال العميد علي المنصوري إن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بسعادة موظفيها وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية لديهم في بيئة العمل، ومن هذا المنطلق تحرص الإدارة العامة لإسعاد المجتمع على إطلاق مبادرات ومشاريع ترفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي.

مبادرة

وأكد العميد الدكتور أحمد محمد السعدي نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنظمها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع سنوياً في إطار سعيها لتعزيز السعادة للموظفين وتعزيز الصداقة بين زملاء العمل، مشيراً إلى أن الهدف هو زيادة مستوى الشعور الإيجابي والولاء للمؤسسة.

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