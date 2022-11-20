وزارة تنمية المجتمع تنظم فعاليات تعزز تمكين الأطفال

المصدر: دبي-نورا الأمير

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أطلقت وزارة تنمية المجتمع نظام (صون) الذكي للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة، كونه يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، ويوفر النظام 4 محتويات، علمية ووقائية، وعلاجية، وتثقيفية للمستخدمين.

وذلك من خلال الكشف المبكر عن الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة المتخصصة، لقياس درجة التأثير المحتملة من خلال التقييم، للوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن مدى تعرض الشخص للإساءة، ومن ثم إعطاءه تنبيهاً لتصحيح مساره.

وأطلقت الوزارة قصة خيال علمي بعنوان «طفولتي للخمسين الجديدة»، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 41 لعام 2022، ويعد أحدث الإصدارات التي خطت بأقلام الأطفال معبرة عنهم ومستخرجة من واقع عالمهم، حيث تعد نموذجاً للكتب التي أبدعها الأطفال من أفكارهم وخيالهم العلمي، بما يعزز مبدأ خطاب من الأطفال للأطفال، حيث يستشرف الصغار فيه مستقبل دولة الإمارات برؤيتهم الطفولية، وطموحاتهم ببناء مجتمع تقني أفضل للإنسانية.

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