500 طبيب وخبير في «المؤتمر الخليجي المشترك للسرطان»

المصدر: الشارقة-وام

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تنطلق، غداً، أعمال المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشراكة مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي لمكافحة السرطان، تحت شعار «استمرارية الرعاية الصحية لمكافحة السرطان والتصدي له»، ويتجمع خلال 3 أيام وزراء الصحة ورؤساء اتحادات مكافحة السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم بالإضافة إلى 500 عالم وطبيب وخبير متخصص بأمراض السرطان وعلاجه والوقاية منه إلى جانب مدراء عدد من الاتحادات والمؤسسات والمراكز الإقليمية والعالمية المعنية بمكافحة السرطان منها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان وجمعية الإمارات للأورام وجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالإحساء والمعهد الوطني للأورام وجمعية البحرين لمكافحة السرطان والجمعية العمانية للسرطان وجمعية الأورام الكويتية والجمعية القطرية للسرطان وغيرها.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات ذات النفع العام والرائدة في مكافحة السرطان من فرنسا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لدراسة وتحليل الوضع الحالي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الاستراتيجية لتعزيز الرعاية في جميع مراحل مكافحة السرطان.

جلسة حوارية

وتشمل فعالي ات اليوم الأول من المؤتمر جلسة حوارية خاصة لكبار الشخصيات يديرها الدكتور خالد أحمد الصالح الأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان من دولة الكويت بحضور وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الدكتورة إليزابيث ويدرباس مدير الوكالة الدولية لبحوث السرطان من فرنسا والبروفيسور ريتشارد سوليفان مدير معهد سياسات السرطان والمدير المشارك لمركز أبحاث الصراعات والصحة في كلية كينغز لندن بالمملكة المتحدة.

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