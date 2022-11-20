المؤتمر الإماراتي الألماني الـ 9 للطب وطب الأسنان ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ينطلق غداً المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان.

وذلك بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، واليوم الثاني في فرع الجامعة في مدينة كلباء، ويأتي المؤتمر بالتعاون مع جامعة لوبيك ومستشفى رينبيك في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 33 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، ويناقش المؤتمر 3 محاور علمية، وهي العلوم الطبية الأساسية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان من خلال 33 محاضرة وورشة عمل متنوعة في مجالات الطب وطب الأسنان، ويستضيف فرع الجامعة في مدينة كلباء فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر.

حيث سيشارك طلبة الدراسات العليا من خلال عرض 30 ملصقاً بحثياً و7 بحوث تقديم شفهي، وسيتم اختيار أفضل ثلاثة بحوث في طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

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