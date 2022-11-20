«كهرباء دبي» توفر باقة خدمات لكبار المواطنين

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير خدماتها بسهولة وكفاءة لجميع فئات المجتمع، وتتيح للمتعاملين من كبار المواطنين الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والمنصات الذكية والمرافق التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتتيح لهم استخدامها بمنتهى السهولة واليسر، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء المجتمع المحلي وازدهاره، وفي إطار حرصها على رد الجميل لكل من أسهم في بناء نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة لــ«البيان»: نلتزم بتحقيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين للارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكبارنا هم فخرنا وقدوتنا، لافتاً إلى أن الهيئة تترجم تقديرها واعتزازها بهذه الفئة من خلال تقديم مميزات وخدمات حصرية لهم، وتسهيل حصولهم على جميع خدماتنا الذكية والرقمية في أي مكان وعلى مدار الساعة، بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويتيح لهم تجربة ثرية ذات قيمة مضافة.

«ذخر»

وأضاف، تدعم الهيئة بطاقة «ذخر» الصادرة من هيئة تنمية المجتمع التي توفر خدمات مختارة ومميزة لكبار المواطنين، وتقدم الهيئة خصومات على رسوم عدة خدمات لحاملي البطاقة ومنها خصم 50% عــلى رســوم التسـجيل لخدمة تشغيل الكهرباء والمياه ومثلها على رســوم خدمة إيقاف الكهرباء والمياه، وكذلك خصم 50% على فحص العداد (في حالة سلامة العداد). كما أن أولوية تقديم الخدمات لكبار السن، حيث يوجد منطقة جلوس خاصة لكبار السن في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.

وتابع: تتيح الهيئة للمتعاملين الحصول على جميع خدماتها في أي وقت ومن أي مكان بمنتهى السهولة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تتيح الهيئة خدمة «واتساب» المدعومة بالذكاء الاصطناعي متوفرة للتواصل مع الهيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الرقم 04-6019999 لجميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الهيئة.

«حيّاك»

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع فئات المتعاملين يمكنهم استخدام خدمة «حيّاك» المتوفرة عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية الفورية وتتيح خيار الاتصال مباشرة عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة. وأضاف: إن موظفي إسعاد المتعاملين متواجدون لتعريف وتدريب المتعاملين على كيفية استخدام موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومساعدتهم على إجراء المعاملات الرقمية في مراكز إسعاد المتعاملين. كما توفر الهيئة في مراكزها شاشات خاصة للمحادثة المرئية، بما يتيح للمتعاملين التواصل بشكل مباشر مع موظفي إسعاد المتعاملين.

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