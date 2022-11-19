مجلس الصحة الخليجي: هرمونات النمو والستيرويد تسبب مضاعفات في الكبد والكلى والقلب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي من استخدام هرمونات النمو والستيرويد بغرض زيادة الكتلة العضلية ويكون ذلك بشكل ملحوظ وبكثرة لدى ممارسي رياضة كمال الاجسام.

وأكد المجلس أن أخذ هرمون النمو والستيرويد قد يسبب مضاعفات خطيرة منها الضعف الجنسي و مشاكل في الكبد وتليف الكلى وأمراض القلب ومنها النوبة القلبية.

ومن جانب آخر كشف مجلس الصحة الخليجي عن كيفية زيادة الكتله العضلية بشكل آمن دون تناول هذه المواد الخطرة وذلك من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الإحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد فلابد من أستشارة طبيب متخصص ولدية متابعه كاملة لحالة الشخص الطبية.

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