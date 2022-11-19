طقس الإمارات غداً.. صحو ومغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار.

و أوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الإضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 22:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:56و لجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:50والمد الثاني عند الساعة 07:02 و الجزر الأول عند الساعة 13:22 و الجزر الثاني عند الساعة 01:14.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الرطوبة الصغرى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الحرارة العظمى

أبوظبي 31 23 80 35

دبي 32 24 75 40

الشارقة 32 23 80 40

عجمان 31 25 80 35

أم القيوين 31 22 75 35

رأس الخيمة 32 23 80 35

الفجيرة 31 24 80 30

العـين 32 22 85 30

ليوا 33 21 80 25

الرويس 31 23 75 40

السلع 31 24 75 35

دلـمـا 31 26 80 30

طنب الكبرى 30 25 85 40

طنب الصغرى 30 25 85 40

أبو موسى 30 24 85 40



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