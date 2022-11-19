تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين 50 %

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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قررت القيادة العامة لشرطة أم القيوين تخفيض قيمة المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50 % بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي ، وذلك اعتبارا من 1-12- 2022 وحتى 6-1- 2023 ، وتشمل كافة المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 31 – 10 – 2022 .

مخالفات مستثناة

وحددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين المخالفات المستثناة من الخصم ، وهي قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة مستخدمي الطرق وأمنهم وسلامتهم للخطر ، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة ، أو تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء ، إضافة الى تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة ، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية ، أو تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم في الساعة ، كما أن من المخالفات المستثناة من الخصم بنسبة 50 % احداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( الشاصي ) دون ترخيص .

اسعاد المتعاملين

وتأتي تلك الخطوة في ظل سعي القيادة العامة لشرطة أم القيوين لتبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع، والتسهيل على مالكي المركبات بتعديل أوضاع مركباتهم المنتهية الترخيص وتجديدها وضمان السلامة على الطرق ، داعية كافة قائدي المركبات، ومستخدمي الطرق بالالتزام التام بأنظمة وقوانين السير والمرور ؛ ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وجعل الطرق أكثر أمناً وأمانًا.

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