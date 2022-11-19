شرطة أبوظبي تزين 52 دورية بأعلام الإمارات وسلطنة عمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 52 من دورياتها الشرطية بأعلام دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وشعار «عُمان منا ونحن منهم عُمان الإمارات» احتفاءً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ «52» لسلطنة عمان الشقيقة.

وثمنت عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة، واستناداً إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وقدمت التهنئة إلى سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.

وشاركت في حفل سفارة سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني العماني 52 في فندق ريتز كارلتون أبوظبي بحضور الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة مسيرة احتفالية أمام الفندق تقدمتها فرسان شرطة أبوظبي وقدمت فرقة موسيقى الشرطة مقطوعات من المعزوفات الوطنية والتراثية وبمشاركة دوريات المرور ودورية السعادة احتفالاً بالمناسبة.

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