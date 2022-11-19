عبدالله بن زايد: البلدان قلب واحد ينبض بالمحبة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قلب واحد ينبض بالمحبة.

وبارك سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر» لسلطنة عمان الشقيقة عيدها الوطني الـ 52، وأكد مشاركة الدولة الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية. حيث دون سموه بهذه المناسبة: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني الثاني والخمسين ونشاركها احتفالاتها بهذه المناسبة الغالية. الإمارات وعمان قلب واحد ينبض بالمحبة. كل عام وعمان وشعبها في خير وعزة».

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