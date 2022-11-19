أحمد بن محمد: علاقة تاريخية وأخوة ومحبة

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة تجمعهما علاقة تاريخية وأخوة ومحبة تزيدها الأيام رسوخاً. وبارك سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في «تويتر» للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق اليوم الوطني الـ 52، حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «علاقة تاريخية وأخوة ومحبة تجمع الإمارات وعمان تزيدها الأيام رسوخاً، نبارك للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق اليوم الوطني». (دبي - البيان)

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